Bloomberg узнал о призыве Литвы, Эстонии, Латвии и Польши удвоить траты на оборону

Литва, Эстония, Латвия и Польша заявили, что Евросоюз должен удвоить расходы на оборону для готовности к «чрезвычайным военным обстоятельствам» и достижения блоком целевого показателя расходов в размере не менее 3% от ВВП, пишет Bloomberg.