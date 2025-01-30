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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Bloomberg узнал о призыве Литвы, Эстонии, Латвии и Польши удвоить траты на оборону

Литва, Эстония, Латвия и Польша заявили, что Евросоюз должен удвоить расходы на оборону для готовности к «чрезвычайным военным обстоятельствам» и достижения блоком целевого показателя расходов в размере не менее 3% от ВВП, пишет Bloomberg.

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