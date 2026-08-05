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Пятый канал

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«Лучше книжку почитаю»: Ян Цапник рассказал об отказе от соцсетей

«Лучше книжку почитаю»: Ян Цапник рассказал об отказе от соцсетей

Актер Ян Цапник признался, что почти не пользуется социальными сетями. По словам артиста, для работы и общения ему достаточно электронной почты и мессенджеров, а свободное время он предпочитает проводить иначе.

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