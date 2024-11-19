20+ человек, которым денежный вопрос помог понять, кто есть кто

Даже хорошо знакомые люди порой могут показать себя с неожиданной стороны, когда дело касается денег: друзья пропадают, заняв некоторую сумму, а родные, которых вроде бы знаешь как облупленных, начинают чудить, едва речь зайдет про наследство.
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