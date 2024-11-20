В Нижегородской области учительница повесила в классе флаг ЛГБТ и получила штраф

Учительница из Володарского района Нижегородской области получила наказание после того, как повесила флаг ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в классе.
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