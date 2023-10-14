БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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INFOBRICS: ИСТРЕБИТЕЛИ F-16 НЕ СПАСУТ УКРАИНСКУЮ АРМИЮ – ЛИШЬ ДОБАВЯТ ПРОБЛЕМ

INFOBRICS: ИСТРЕБИТЕЛИ F-16 НЕ СПАСУТ УКРАИНСКУЮ АРМИЮ – ЛИШЬ ДОБАВЯТ ПРОБЛЕМ

Елена ПЕТРОВСКАЯ «В то время как неонацистская хунта всё больше отчаянно пытается предотвратить распад своего военного аппарата, политический Запад ищет способы сохранить его функционирование, чего бы это ни стоило украинскому народу.

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