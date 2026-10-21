В российском МИД отмечают заинтересованность Южной Кореи в нормализации отношений с Россией. На фоне скандала Сеула с Киевом и энергетических договоренностей Москвы и Вашингтона эксперты видят предпосылки для восстановления сотрудничества двух стран.