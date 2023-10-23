ВС РФ уничтожили склад боеприпасов украинской армии в ДНР

РИАМО - 23 окт. Российские военные уничтожили склад боеприпасов украинской армии, который находился в районе населенного пункта Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба министерства обороны России.
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