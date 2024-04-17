В Сочи столкнулись «Лексус» и «Жигули»

Утром 17 апреля на трассе «Джубга-Сочи» столкнулись «Лексус» и «ВАЗ». Как сообщает «ЧП Сочи» со ссылкой на пресс-службу МЧС России, В 07:16 сотрудники службы спасения в городе Сочи оперативно прибыли на место происшествия и незамедлительно приступили к действиям.