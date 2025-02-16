В России подешевела красная икра

Это связано с тем, что на складах у производителей остался большой запас сырья. Так, в опте стоимость соленой икры горбуши снизилась в полтора раза, а кеты — на 15%, пишет «Коммерсантъ»Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий сообщила о снижении отпускных цен на красную икру, пишет газета «Коммерсантъ».
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