В России подешевела красная икра

Это связано с тем, что на складах у производителей остался большой запас сырья. Так, в опте стоимость соленой икры горбуши снизилась в полтора раза, а кеты — на 15%, пишет «Коммерсантъ»Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий сообщила о снижении отпускных цен на красную икру, пишет газета «Коммерсантъ».