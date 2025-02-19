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Гостеприимство у черкесов (адыгов) было священною обязанностью

Гостеприимство у черкесов (адыгов) было священною обязанностью

Гостеприимство у черкесов было священною обязанностью, и хозяин не только должен был угостить гостя, чем только можно, но и охранять его от всевозможных неприятностей, оскорблений, а на случай чего чрезвычайного даже жертвовать и своею жизнью, хотя бы гость был кровный его враг или преступник.

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