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Зарипов после 3:4 от «Нефтехимика»: «Никто никому не обещал, что сезон будет состоять из одних побед и улыбок»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов высказался о поражении от «Нефтехимика». Казанский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ в овертайме (3:4).

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