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Кнутов: НАТО прикрываются военными учениями в Латвии для «складирования» войск у границ РФ

Кнутов: НАТО прикрываются военными учениями в Латвии для «складирования» войск у границ РФ

Стартовавшие в Латвии военные учения стран НАТО «Хрустальная стрела 2023» проходят для того, чтобы Североатлантический альянс мог накопить военные силы на границе с Россией.

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