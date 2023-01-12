Андрей Бочкарев: Начался основной этап строительства станции «Вавиловская» Троицкой линии метро

Основной этап строительства станции «Вавиловская» Троицкой линии метро стартовал в Москве. Об этом в четверг, 12 января, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Основной этап строительства станции «Вавиловская» Троицкой линии метро стартовал в Москве. Об этом в четверг, 12 января, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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