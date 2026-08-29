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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» предложит за Гакпо 85 млн фунтов с учетом бонусов. «Ливерпуль» отпустит вингера, когда найдет замену

« Манчестер Сити » готовит крупное предложение «Ливерпулю». Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «горожане» попытаются приобрести вингера за 85 млн фунтов с учетом бонусов.

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