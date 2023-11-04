Пегова в форме, Киркоров в солнечной короне: киноновости недели

Главное из мира кино, сериалов и знаменитостей за неделю — в нашем дайджесте29 октября на 55-м году жизни скончался Мэттью Перри, которого весь мир полюбил за роль Чендлера Бинга из культового сериала «Друзья».
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