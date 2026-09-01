#Сплетни с укро - телеги (для понимания ситуации с другой стороны + полезные сливы, как есть - без комментариев, НЕ ВЕРИТЬ всему 😉): Небо Украины все больше напоминает тир: Одессу одновременно атакуют «Шахеды», «Бандероли» и КАБы.