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Артур Нигматуллин после матча с «Оренбургом»: «Рубин» такой несуразный гол пропустил. Бум-бам»

Артур Нигматуллин после матча с «Оренбургом»: «Рубин» такой несуразный гол пропустил. Бум-бам»

Вратарь «Рубина» Артур Нигматуллин подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, 4:2 — по пенальти).

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