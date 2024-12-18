❗️В Крыму продолжат национализацию имущества людей, которые враждебно действуют по отношению к России Глава РК Сергей Аксёнов в эфире «Спутник в Крыму».
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❗️В Крыму продолжат национализацию имущества людей, которые враждебно действуют по отношению к России Глава РК Сергей Аксёнов в эфире «Спутник в Крыму».