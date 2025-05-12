Баку поприветствовал заявление Рабочей партии Курдистана о самороспуске

Заявление Рабочей партии Курдистана (РПК) о самороспуске является важным шагом на пути к прочному миру и стабильности в регионе, Азербайджан приветствует это решение, говорится в опубликованном 12 мая заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.
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