Баку поприветствовал заявление Рабочей партии Курдистана о самороспуске

Заявление Рабочей партии Курдистана (РПК) о самороспуске является важным шагом на пути к прочному миру и стабильности в регионе, Азербайджан приветствует это решение, говорится в опубликованном 12 мая заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.