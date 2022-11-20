Посмотрите на единственную в своём роде «Буханку» на гусеничных модулях

Видели когда-нибудь УАЗ Буханку на гусеницах? И не просто на гусеницах такие варианты делают, например, в Нижнем Новгороде небольшими партиями, а на отдельных гусеничных блоках?Подробнее: Оказывается, как минимум один такой автомобиль существовал.