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Посмотрите на единственную в своём роде «Буханку» на гусеничных модулях

Посмотрите на единственную в своём роде «Буханку» на гусеничных модулях

Видели когда-нибудь УАЗ Буханку на гусеницах? И не просто на гусеницах такие варианты делают, например, в Нижнем Новгороде небольшими партиями, а на отдельных гусеничных блоках?Подробнее: Оказывается, как минимум один такой автомобиль существовал.

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