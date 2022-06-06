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Москалькова рассказала Путину о работе по возвращению военных из плена

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала президенту России Владимиру Путину о работе по возвращению российских военных из плена, а также об обеспечении граждан, прибывших на территорию нашей страны из ДНР, ЛНР и Украины.

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