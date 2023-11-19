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Сорокин одержал 1-ю победу в последних 6 матчах, отразив 35 из 39 бросков «Калгари» и 3 буллита из 4 в серии

Сорокин одержал 1-ю победу в последних 6 матчах, отразив 35 из 39 бросков «Калгари» и 3 буллита из 4 в серии

Вратарь «Айлендерс» отразил 35 бросков по своим воротам из 39 в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:4 Б).

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