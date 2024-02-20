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Арестович назвал взятие Авдеевки большим успехом России

Арестович назвал взятие Авдеевки большим успехом России

Переход Авдеевки под контроль российских войск стал большим российским успехом и большой потерей для Украины, заявил экс-советник офиса украинского президента Украины Алексей Арестович* в интервью YouTube-каналу «Лучшее радио Израиль».

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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Люся себе авансом &quot;на вазелин&quot; зарабатывает?
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