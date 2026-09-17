«Я из нищеты вырвался»: фото из трехэтажного особняка Шаляпина в Москве

Не так давно Прохор Шаляпин исполнил давнюю мечту — он приобрел огромный трехэтажных дом в Москве. Артист не может нарадоваться покупке.
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