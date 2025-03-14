Новые объекты социальной инфраструктуры построят в Стрельне и Парголово

В Петербурге согласовали облик для спортивного комплекса и корпуса МКД Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик социальных объектов в Парголово и Стрельне, сообщили в пресс-службе КГА.
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