Новые объекты социальной инфраструктуры построят в Стрельне и Парголово

В Петербурге согласовали облик для спортивного комплекса и корпуса МКД Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик социальных объектов в Парголово и Стрельне, сообщили в пресс-службе КГА.