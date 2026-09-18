❗️ Российские военнослужащие поразили танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Одесса Также в порту Южный Одесской области уничтожили сухогруз, доставлявший грузы военного назначения, сообщили в Минобороны РФ.
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