Звезда науки и человек чести — 95 лет со дня рождения академика Жореса Алферова

Жорес Иванович Алферов — имя, широко известное среди ученых России и мира. С открытиями академика, отмеченными Нобелевской премией по физике, тесно связано рождение множества современных технологий: от оптоволоконной связи до солнечных батарей.
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