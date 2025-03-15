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Звезда науки и человек чести — 95 лет со дня рождения академика Жореса Алферова

Звезда науки и человек чести — 95 лет со дня рождения академика Жореса Алферова

Жорес Иванович Алферов — имя, широко известное среди ученых России и мира. С открытиями академика, отмеченными Нобелевской премией по физике, тесно связано рождение множества современных технологий: от оптоволоконной связи до солнечных батарей.

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