Обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке Ростовской области

В Ростовской области, где ночью 5 января подразделения противовоздушной обороны отражали воздушную атаку ВСУ, обломки вражеских беспилотников упали в Таганроге и селе Новобессергеновке Неклиновского района.
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