Обстановка в Курской области на 16 августа: На каких танках приехали нацисты, как долго они продержались, прежде чем попали в плен и на что женщина пожертвовала 1,4 миллиона рублей

Кадр видео боевой работы расчетов 82-мм минометов «Поднос» группировки войск «Север». Министерство обороны РФ Сегодня 3,4K прочитали Боевиков уничтожаем сотнями, технику - десятками В Минобороны России сообщили, что российские войска за минувшие сутки поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного Курской области.