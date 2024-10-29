Уроженца Петрозаводска задержали по подозрению в поджоге человека в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения обгоревшего тела мужчины Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью после того, как 27 октября у входа в подвал на Лиговском проспекте было найдено обгоревшее тело мужчины.