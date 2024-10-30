Ташуев о вредных привычках футболистов: «Курение, алкоголь, жевать что-то – на базе нельзя. Это в контракте указано. Снаружи такого контроля нет»

«Что я запрещаю игрокам? Немножко провокационный вопрос. По гамбургскому счету, в расположении команды, на базе, в рабочем режиме футболистам нельзя ничего такого, что мешает правильному образу жизни профессионала: курение, алкоголь, жевать что-то.