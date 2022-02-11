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Почеттино о Месси: «Зверь, который хочет выиграть все. Это его ДНК. Борьба за победы – в его генах»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о нападающем Лионеле Месси. – Заметили ли вы у Месси голод до победы в Лиге чемпионов? Говорят, что он не мотивирован, что Лига 1 слабее.

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