DHS Issues Funding Warning To States That Don't Purge Voter Rolls Authored by Jack Phillips via The Epoch Times, Department of Homeland Security (DHS) Secretary Markwayne Mullin on Friday said that states that do not purge their voter rolls of potentially ineligible voters and noncitizens could lose funding.
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