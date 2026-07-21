Потасовка из-за венка: Церемония памяти участников сопротивления Гитлеру закончилась скандалом

В Берлине произошло то, что сложно назвать иначе, чем столкновением эпох. На ежегодной церемонии памяти участников антифашистского Сопротивления, казненных после провала «Заговора 20 июля» 1944 года, разразилась драка.
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