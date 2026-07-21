НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Потасовка из-за венка: Церемония памяти участников сопротивления Гитлеру закончилась скандалом

Потасовка из-за венка: Церемония памяти участников сопротивления Гитлеру закончилась скандалом

В Берлине произошло то, что сложно назвать иначе, чем столкновением эпох. На ежегодной церемонии памяти участников антифашистского Сопротивления, казненных после провала «Заговора 20 июля» 1944 года, разразилась драка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии