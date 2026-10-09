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Рынок труда Тверской области в 2026 году набирает обороты

Рынок труда Тверской области в 2026 году набирает обороты

Более 400 тысяч приглашений: как выглядит рынок труда в Тверской области в 2026 году. С января по сентябрь 2026 года работодатели Тверской области направили соискателям более 400,2 тыс.

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