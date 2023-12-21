Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 085 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    да просто стрелять при "попытке к бегству"Хрупкий парнишка ...
  • Олег Орлов
    И ещё... Если в США гонка вооружений мотивировала в США разрабатывать вооружения за большие деньги сотрудников... То ...Одна из целей спе...
  • Александр яросв
    Питерская власть во главе с Бегловым это рассадник коррупции которую крышует Матвиенко.Питерская полиция...

282 УК РФ и 8 лет: уроженцев Грузии, избивших ветерана-инвалида с криками "русская свинья", привлекут за попытку убийства и разжигание розни

282 УК РФ и 8 лет: уроженцев Грузии, избивших ветерана-инвалида с криками "русская свинья", привлекут за попытку убийства и разжигание розни

«Они кричали мне: "Ты — русская свинья!"» Политика Игоря Таланцева Хорошее продолжение истории! 🥳🥳👍👍👍👏👏 Полиция не стала размениваться на какое-то там хулиганство и шьет двум уроженцам Грузии с российскими паспортами три серьезных статьи: 1) Покушение на убийство (кажется, статья 30, ч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С С
Если выступить единым фронтом, то можно решить всё. Но вопрос в единстве. Всегда найдется драная овца, которая всё изгадит.
Ответить
2 час.
ТЮ
Татьяна Юрьева
Только расстрел!
Ответить
2 час.
Тамара Елисеева
Александр Иванович , респект вам.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх