Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский оказался беднее своих подчиненных: декларации дохода не показали

Зеленский оказался беднее своих подчиненных: декларации дохода не показали

Украинские чиновники подали декларации о доходах за прошедший 2024 год. Согласно документу, глава государства Владимир Зеленский оказался далеко не самым богатым человеком в украинской политической элите.

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