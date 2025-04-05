Зеленский оказался беднее своих подчиненных: декларации дохода не показали

Украинские чиновники подали декларации о доходах за прошедший 2024 год. Согласно документу, глава государства Владимир Зеленский оказался далеко не самым богатым человеком в украинской политической элите.
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