Анонс ужастика VCR83

Состоялся анонс проекта «VCR83» от команды «Tarba Paul Cornel» и издательства «Galactic Crows».Игра является ужастиком – симулятором рабочего стола.
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