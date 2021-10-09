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Американская чиновница из «чёрного списка» приедет в Москву

Американская чиновница из «чёрного списка» приедет в Москву

Виктория Нуланд получила российскую визу и прилетит в столицу 11 октября.фото: flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, внесённая в «чёрный список» России, 11 октября приедет в Москву с официальным визитом.

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Татьяна Бутова
С печеньками? Или нам нужно настряпать
Светлана Снегина
чаем с полонием угостим ))))

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