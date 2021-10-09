Американская чиновница из «чёрного списка» приедет в Москву

Виктория Нуланд получила российскую визу и прилетит в столицу 11 октября.фото: flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, внесённая в «чёрный список» России, 11 октября приедет в Москву с официальным визитом.