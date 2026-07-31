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Новости Липецка

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В Липецкой области провели уникальную операцию на лице

В Липецкой области провели уникальную операцию на лице

Девушка с рождения страдала параличом мимических мышц, что мешало ей говорить, жевать и глотать. Уникальную операцию провели по авторской методике челюстно-лицевого хирурга Марины Сомовой, которая помогла уже более 30 пациентам.

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