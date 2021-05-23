Глава минобороны Британии увидел в России угрозу номер один

ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей вблизи Великобритании, назвав Россию "противником, который представляет угрозу номер один", сообщает издание Telegraph.
ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей вблизи Великобритании, назвав Россию "противником, который представляет угрозу номер один", сообщает издание Telegraph.
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