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Глава минобороны Британии увидел в России угрозу номер один

Глава минобороны Британии увидел в России угрозу номер один

ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей вблизи Великобритании, назвав Россию "противником, который представляет угрозу номер один", сообщает издание Telegraph.

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