Ну теперь «колыхматовка» заживет!

Сити менеджер данная должность так и осталась не взирая на закон ( о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований) Инна Колыхматова после победы над мусором, состоянием дорог, крысами, аварийным жильем, уборкой снега и прочими проблемами столицы Карелии, решила начать борьбу с ….