Пенсионеры в восторге: все россияне старше 60/65 лет получат сразу две пенсии в 2023 году
Всех россиян, достигших возраста 60/65 лет, обрадовали возможностью получить в 2023 году сразу по две пенсии.
Комментарии
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и кто подписывается на этого брехуна?
Сплошной трёп. Ни разу не видел реализации регулярных обещаний. Пустобрехи! Наказать бы надо.
Эти журношлюхи только и занимаются брехней.Зачем учились и чему их учили в этих Вузах?Только сплетни собирать
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