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Пенсионеры в восторге: все россияне старше 60/65 лет получат сразу две пенсии в 2023 году

Пенсионеры в восторге: все россияне старше 60/65 лет получат сразу две пенсии в 2023 году

Всех россиян, достигших возраста 60/65 лет, обрадовали возможностью получить в 2023 году сразу по две пенсии.

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Комментарии
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ДШ
Дмитрий Шершов
и кто подписывается на этого брехуна?
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8 час.
ВБ
Виталий Бояринцев
Сплошной трёп. Ни разу не видел реализации регулярных обещаний. Пустобрехи! Наказать бы надо.
Ответить
6 час.
СШ
Светлана Шумилина
Эти журношлюхи только и занимаются брехней.Зачем учились и чему их учили в этих Вузах?Только сплетни собирать
Ответить
2 час.

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