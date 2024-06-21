Украинских зеков выставляют на оборону Харькова

The Washington Post со ссылками на данные украинских чиновников сообщала о прибытии в армейские подразделения 2750 осужденных, которые будут принимать участие в штурмовых действиях против российских войск.
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