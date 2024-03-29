DPA: удар по ВС Франции на Украине не будет основанием для коллективного ответа

Экспертное сообщество бундестага пришло к выводу, что размещение страной НАТО своих военных на Украине не сделает остальных участников альянса стороной конфликта, сообщает Welt со ссылкой на исследовательскую службу парламента.
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