Стала известна судьба пленных 20 самарских военнослужащих на Украине

Екатерина Колотовкина рассказала, какая работа ведется для освобождения наших военнопленных.После того, как было опубликовано видеообращение местных бойцов, находящихся на Украине, о действиях по освобождению из плена, Екатерина Колотовкина, член Общественной палаты РФ и руководитель «Комитета семей воинов Отечества Самарской области», рассказала о происходящем.
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