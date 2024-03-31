Стала известна судьба пленных 20 самарских военнослужащих на Украине

Екатерина Колотовкина рассказала, какая работа ведется для освобождения наших военнопленных.После того, как было опубликовано видеообращение местных бойцов, находящихся на Украине, о действиях по освобождению из плена, Екатерина Колотовкина, член Общественной палаты РФ и руководитель «Комитета семей воинов Отечества Самарской области», рассказала о происходящем.