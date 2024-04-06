Амбиции "султана" зашли слишком далеко: Путин отказался встречаться с Эрдоганом после выборов Турки совершили большую ошибку при следовании своей политике так называемой "многовекторности".
Амбиции "султана" зашли слишком далеко
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Щукин
Получается зря СССР не сделал пролив им.Сталина?
Ответить
16 час.
Лариса Поплавская
Сколько мы говори ли, что турку верить нельзя. Нельзя там газовый хаб строить, он нам рога с ним наставит.... Результат незамедлил сказаться. Нас никто не слушает, неслышит
Ответить
14 час.
Свежие комментарии