Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Амбиции "султана" зашли слишком далеко

Амбиции "султана" зашли слишком далеко

Амбиции "султана" зашли слишком далеко: Путин отказался встречаться с Эрдоганом после выборов Турки совершили большую ошибку при следовании своей политике так называемой "многовекторности".

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Комментарии
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Иван Щукин
Получается зря СССР не сделал пролив им.Сталина?
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16 час.
Лариса Поплавская
Сколько мы говори ли, что турку верить нельзя. Нельзя там  газовый хаб  строить, он нам рога с ним наставит.... Результат незамедлил сказаться. Нас никто не слушает, неслышит
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14 час.

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