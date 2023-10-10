Пантган — гигантское ружье для геноцида уток

Многие видели старые фотографии, на которых люди позируют с неправдоподобно огромными ружьями. Можно подумать, что это реквизит для фильма про Гулливера или просто попытки оружейников поставить очередной рекорд.
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