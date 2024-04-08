OpenAI и Google использовали YouTube для обучения ИИ. Это вызвало споры о нарушении авторских прав

Обучение ИИ на транскрипциях видеороликов YouTube вызвало споры о нарушении авторских прав.Согласно отчету The New York Times, компании OpenAI и Google могли нарушить авторские права создателей контента на YouTube, используя транскрипции их видеороликов для обучения своих моделей искусственного интеллекта без разрешения.