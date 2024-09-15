Радостная украинка показывает, что привез её мародер из Курской области

https://vk.com/video757246494_456241616источникПпц, такие непритворные восторги. Они там, реально, что ли, ничего слаще морковки не пробовали? А то, что сосиски "Красная цена", упаковку которой в Пятерочке даже в руки страшно брать, для нее - "бомба"? Нищебродь натуральная, как они до такой жизни дошли? Это, натурально, наши "святые" 90-е, когда "окорочка буша" за радость были.